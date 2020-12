Arrivano tre punti importanti in chiave playoff per l’Avellino, che si impone per 4-2 nel recupero della 3^ giornata di Serie C contro il Bisceglie. La sblocca subito Silvestri (4′) per i padroni di casa e raddoppia un ispirato Fella (49′), che poi fa doppietta siglando anche il quarto gol (83′). In mezzo il gol di Santaniello per i campani (72′) e di Sartore (67′) e Musso (94′) per gli ospiti, che rendono solo meno amara la sconfitta.