Serie C, le squadre che formeranno il girone C: Turris, Avellino e Juve Stabia ci saranno

I gironi del prossimo campionato di Serie C sono in fase di elaborazione.

C’è ancora da attendere gli esiti dei Playoff di Serie C e dei Playout di Serie B, gli scenari possibili sono diversi. Molto dipenderà dal Cosenza che, venerdì, si giocherà il posto in Serie B contro il Vicenza. In caso di salvezza dei calabresi, il Monterosi Tuscia prenderebbe parte al Girone C. Se il Cosenza dovesse retrocedere, la squadra laziale si sposterebbe nel girone B.

Un’altra possibilità vedrebbe una tra Monopoli, Palermo e Catanzaro salire in B e, di conseguenza, il Monterosi rimarrebbe nel girone C. Con la salvezza del Cosenza e la promozione di una delle suddette in Serie B, invece, scenderebbe una seconda squadra dal Girone B al Girone C.

Per adesso, le squadre che sicuramente andranno a formare il Girone C sono Avellino, Campobasso, Cerignola, Crotone, Fidelis Andria, Foggia, Juve Stabia, Gelbison, Giugliano, Latina, Messina, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Virtus Francavilla.