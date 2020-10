Finisce con un secco 3-0 la sfida tra Modena e Ravenna, valida per il girone B di Serie C. I padroni di casa annientano gli ospiti portandosi in vantaggio prima con Spagnoli (34′), poi rincarando la dose grazie al gol di Scappini (59′). Chiude i giochi Castiglia (65′). In campo per circa una 20ina di minuti Mario Prezioso, centrocampista classe ’96 in prestito dal Napoli.