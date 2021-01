Si chiude sul risultato di 1-2 il match di oggi tra Novara e Pro Vercelli, valido per la 20^ giornata di Serie C, girone A. Vittoria di misura per gli ospiti maturata grazie ad una rimonta firmata Emmanuello (49′) e Comi (52′), successive al gol che ha sbloccato il risultato di Lanini (15′) per i padroni di casa. Parte titolare Zerbin, in prestito dal Napoli alla Pro Vercelli, rimasto in campo fino al 75′. Assente, invece, l’altro azzurro Mezzoni.