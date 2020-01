Serie C, Paganese-Viterbese 0-0: termina a reti bianche lo scontro diretto tra campani e laziali

Quest’oggi scendeva in campo la Serie C e tra i match in programma c’era quello tra Paganese e Viterbese, valido per la 20esima giornata del Girone C. La sfida si preannunciava interessante in quanto scontro diretto, ma al Marcello Torre di Pagani a regnare è stato l’equilibrio: la gara, infatti, è terminata a reti bianche, lasciando così inalterate le posizioni di classifica delle due squadre. Quello odierno è il secondo pareggio consecutivo per 0-0 per i campani capitanati da Erre, che rimangono stabilmente al nono posto insieme proprio alla Viterbese, reduce invece dalla vittoria in casa del Picerno dello scorso.