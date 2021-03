Serie C, pareggio beffa per l’Avellino: il Monopoli in extremis si salva con Zambataro

Prosegue il brillante cammino dell’Avellino, che dopo il match di oggi contro il Monopoli resta stabilmente al secondo posto in classifica del girone C di Serie C. Quello in casa dei pugliesi, tuttavia, è un pareggio con beffa per i campani, in vantaggio per primi col rigore trasformato dal solito D’Angelo Sonny al 25′. Proprio mentre la vittoria sembrava ormai in cassaforte, ecco arrivare il pareggio dei padroni di casa, che riacciuffano la partita per i capelli grazie al gol di Zambataro al 93′.