Serie C, Pro Vercelli-Pro Patria finisce a reti bianche. Intera gara per Zerbin, assente Mezzoni

Termina senza gol la sfida di oggi tra Pro Vercelli e Pro Patria, match valido per la 21^ giornata di Serie C, girone C. Sfida non senza tensione, però, come dimostrano le espulsioni di Brignoli e Vaghi, che lasciano la Pro Patria in nove.

Distanza in classifica che, dunque, resta invariata tra le due compagini, che occupano rispettivamente il quarto e il sesto posto. In campo per tutti i 90′ Alessio Zerbin, mentre non figura tra i convocati Francesco Mezzoni, altro giocatore in prestito alla Pro Vercelli insieme al primo.