Triestina-Legnago Salus, match valido per il ventitreesimo turno del Girone B di Serie C termina 4-1. Decisive le doppiette di Mirco Petrella (37′, 46′) e di Guido Gomez (61′, 65′). Inutile la rete ospite di Lovisa al 74′, rende solo meno amara la sconfitta. Ennesima maglia da titolare per Alessandro Zanoli, mentre non è stato convocato Lorenzo Sgarbi. I due sono in prestito dal Napoli.