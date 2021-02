Termina 2-2 Turris-Bisceglie, gara valida per il ventitreesimo turno del Girone C di Serie C. Gli ospiti passano in vantaggio con Altobello al 28′ e raddoppiano al 78′ con Cittadino dagli 11 metri. Giannone accorcia però le distanze all’84’ e al 92′ Persano regala il pareggio ai suoi. Solo panchina quest’oggi nelle file dei padroni di casa per Luigi D’Ignazio, in prestito dal Napoli.