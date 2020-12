Successo ottenuto col minimo sindacale ma dal grande peso specifico per l’Avellino di Braglia, vittorioso nel match contro la Vibonese valevole per la 17^ giornata di Serie C, girone C. Una sfortunata autorete di Vitiello (53′) condanna gli ospiti, che dunque escono sconfitti fortuitamente. Tre punti di fondamentale importanza per la squadra campana, la quale resta salda al terzo posto in classifica.