Serie C: verso Foggia – Turris

In vista di Foggia – Turris, valida per il primo turno dei Playoff di Serie C, sono 500 i biglietti messi in vendita per i tifosi corallini.

La squadra di Torre Del Greco, che recupererà Tascone, dovrà affrontare un Foggia la cui tifoseria si è vista squalificare la Curva Nord a causa degli avvenimenti che hanno coinvolto gli ultras e l’ex Iemmello. Tuttavia la squalifica non fermerà gli ultras, che dovrebbero occupare le tribune per questo match così importante.

La gara, che si svolgerà domenica 1 maggio alle ore 17.30, sarà visibile su Eleven Sports e su SkySport