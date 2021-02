Battuta d’arresto in Serie C per la Turris, uscita sconfitta nel match di oggi valido per la 22^ giornata del girone C in casa della Viterbese. K.O. inaspettato visti i favori del pronostico per la squadra campana, che cade sotto i colpi di Baschirotto (59′) e Tounkara (81′). Dentro solo nel finale Luigi D’Ignazio, difensore in prestito dal Napoli alla Turris, entrato in campo all’84’ al posto di Esempio.