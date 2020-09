Termina 2-1 la sfida tra Sorrento e Nardò, oggi in campo per il campionato di Serie D. Clamorosamente in vantaggio per primi gli ospiti con Antonio Caputo, poi però l’orgoglio dei padroni di casa, che vincono una gran partita in rimonta grazie ai gol di Terminiello e Liccardi. Guarda tutta la partita dalla panchina, infine, Francesco Somma, terzino classe 2003 in prestito dal Napoli.