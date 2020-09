Finisce 3-2 il match di Serie D tra Francavilla e Portici, valido per il campionato di Serie D. Esordio sfortunato per gli ospiti che vanno in vantaggio con Savarise, salvo poi subire le offensive dei padroni di casa che rimontano e vanno in gol con Navas e Nolè che fa doppietta. Nel finale un rigore di Maione tiene vive le speranze, ma c’è troppo poco tempo per recuperare. Titolari i due azzurrini Vitiello e De Martino, 2003 in prestito dal Napoli.