Sorrento-Taranto, sfida valida per il ventunesimo turno del Girone H di Serie D, termina 0-3. A segno negli ospiti Santarpia, Corado e Diaz. Più di mezz’ora di gioco per Francesco Somma, in prestito dal Napoli, subentrato al 58′ per Basile (ha accusato un malore in campo, trasferito in ambulanza in ospedale). Convocato nel Taranto l’azzurrino Francesco Marrazzo.