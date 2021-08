Sky – Inter, accelerata decisiva per Dumfries: è fatta per l’arrivo dell’olandese

Tutto fatto in casa Inter per l’arrivo a titolo definitivo dell’erede di Hakimi, Denzel Dumfries. A riportarlo è l’esperto di mercato per conto di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il quale conferma che l’affare è in dirittura e l’esterno olandese questa sera sarà a Milano. Domani poi sosterrà le visite mediche di rito. I nerazzurri colmano quindi il vuoto lasciato dal marocchino, mettendo a segno un’operazione da 12,5 milioni di euro più 2,5 di bonus da destinare alle casse del Psv Eindhoven.