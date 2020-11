Tutto ok in casa Lazio, i calciatori convocati dalle rispettive nazionali hanno ricevuto il via libera dalla ASL di riferimento del club biancoceleste a partire. Nessuna complicanza o comunicazioni, pertanto, tranne che per Francesco Acerbi. Nel suo caso, infatti, al FIGC ne ha bloccato momentaneamente la partenza per degli approfondimenti, nelle prossime ore sono attesa novità in merito. A riportarlo è Sky Sport.