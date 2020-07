E‘ Jeremie Boga il nome caldo del Napoli per l’attacco. Stando a quanto riferito da Sky Sport, oltre a Victor Osimhen, il club azzurro punta ad acquistare un’altra pedina in davanti, precisamente sulla fascia, e da sempre il primo obiettivo è il talento ex Chelsea. Piace anche Cengiz Under della Roma. Si lavora molto sul fronte offensivi, dal momento che José Maria Callejon dovrebbe andar via per la naturale scadenza del suo contratto, che dunque non sarà rinnovato.