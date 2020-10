SKY – Roma, Papastathopoulos tra le alternative per la difesa

La Roma rilancia per Chris Smalling, difensore che lo scorso anno ha giocato in prestito in maglia giallorossa. Presentata una nuova offerta allo United da 15 milioni di euro più bonus, con la società italiana che ha dunque aggiunto i bonus per provare a convincere i Reds Devils a privarsi del loro difensore. Se l’operazione Smalling non andrà a buon fine, l’alternativa è rappresentata dall’ex Rudiger in vantaggio su Alderweireld del Tottenham e Sokratis Papastathopoulos dell’Arsenal. Tutti i tre i giocatori arriverebbero eventualmente alla Roma in prestito. Lo riporta il sito ufficiale del collega di SKy Gianluca Di Marzio.