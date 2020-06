Colpaccio in entrata per la Roma: è fatta per Pedro Rodriguez. L’esterno ex Barcellona arriverà in giallorosso a parametro zero dal Chelsea, col quale il club capitolino sta limando gli ultimi dettagli. Il giocatore, però, si aggregherà alla squadra da settembre. A riportato è Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale.