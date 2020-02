SPAL, Di Biagio: “Alternative a Petagna? Non ne abbiamo, dovrò essere bravo io a supportarlo con tanti centrocampisti…”

Gigi Di Biagio, nuovo tecnico della SPAL in seguito all’esonero di Semplici, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match con il Lecce, terminato con una vittoria dei giallorossi per 2-1: “Guardando la classifica pensare alla salvezza è un po’ da pazzi, ma non ci arrendiamo. Non abbiamo messo solo voglia creando qualche occasione, meritavamo qualcosa in più. Sapevamo di dover venire qui per fare punti a casa della situazione un po’ disperata. Dovrò insistere su quello che ho spiegato alla squadra in settimana, ma chi ha visto la partita si rende conto che la Spal meritava qualcosa in più. Alternative a Petagna? Gli attaccanti togliendo Floccari non ne abbiamo. Dovrò essere bravo io a supportare Petagna con tanti centrocampisti in grado di andare in zona gol”.

fonte: gianlucadimarzio.com