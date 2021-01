Spezia, due assenze importanti in vista del Napoli: il punto

Problemi per lo Spezia in vista del match di Coppa Italia contro il Napoli, che andrà in scena giovedì alle ore 21.00. Diverse le assenze importanti per Italiano, che dovrà rinunciare, su tutti, a Nzola. Questo il punto fatto da Il Secolo XIX: “Il giocatore francese, fermo per un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia destra, aveva seguito la squadra a Roma ma nei quattro giorni di mini ritiro non si è mai allenato. Da quanto si apprenderebbe difficilmente sarà in campo oggi alla ripresa. Si spera di poterlo riavere contro l’Udinese domenica, ma anche in questo caso ci sono dubbi.

Mancherà anche Saponara, che nell’ultimo giorno di rifinitura era uscito anzitempo dalla partitella per un problema muscolare a una coscia (escluse lesioni). Da valutare anche Adrian Ismajli (problema a un polpaccio) e Piccoli (problema al flessore)”.