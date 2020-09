Sportitalia – Colpaccio in difesa per il Cagliari: ad un passo l’arrivo di Godin

A sorpresa, il Cagliari piazza il colpaccio: Diego Godin è ad un passo dal trasferimento in Sardegna. Lo riferisce l’esperto di mercato Alfredo Pedullà tramite il suo portale, arricchendo l’indiscrezione de La Gazzetta dello Sport: “Clamoroso colpo del Cagliari che ha avuto il via libera dell’Inter per Diego Godin e il sì del diretto interessato che ha sposato una ragazza nata proprio in Sardegna.

L’indiscrezione della Gazzetta dello Sport si arricchisce di ulteriori particolari: l’Inter cede il cartellino a titolo definitivo, Giulini rileva l’ingaggio. Si tratta di 5,5 milioni netti fino a giugno, qualcosa in meno con il Decreto Crescita, una cifra tra i 4,5 e i 5 milioni. Godin, è vero, aveva una proposta del Rennes ma ha detto subito sì al Cagliari anche per i motivi suddetti.

L’incontro di ieri era quindi la scorciatoia per preparare un grande colpo in difesa, piuttosto che per tornare su Nainggolan, un’operazione che Giulini ha definito impossibile. E così il Cagliari chiude un’operazione di grande spessore. L’Inter farà Darmian rispettando un patto con il Parma che risale alla scorsa estate, ma non nelle prossime ore”.