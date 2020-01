Torino, Mazzarri duro con Verdi: “La società lo multerà se ha sbagliato. Deve meritare il posto, altrimenti lo lascio fuori”

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine della sfida col Bologna in seguito al gesto di stizza dell’ex azzurro Simone Verdi, che ha mostrato platealmente di non aver gradito una sostituzione: “Simone deve giocare bene tutta la partita e non sarà cambiato; in caso contrario non può lamentarsi, visto che ha perso quattro palloni pericolosi a centrocampo. Dopo aver inserito Laxalt al suo posto, abbiamo smesso di soffrire. Verdi deve capire che è un giocatore come gli altri: se si è comportato male, la società lo multerà. La legge è uguale per tutti e dovrà meritare di giocare ancora, altrimenti lo lascio fuori, soprattutto se fa così”.

loading...