Tottenham, Mourinho sulla ripresa: “Non chiedo di ritardare, ma ci vorrà massima sicurezza”

José Mourinho non sta tentando di ritardare la ripresa della Premier League (Project Restart). A zittire le notizie riportate in mattinata in mattinata ci ha pensato lo stesso manager portoghese, che ha dichiarato: “Non credo che la mia posizione sia stata riportata in modo corretto dai media. Non ho chiesto di ritardare. Voglio allenarmi e spero che la Premier torni quando ci sarà la massima sicurezza. Ora vedremo cosa succede negli altri campionati. Sono orgoglioso dei miei giocatori e del modo in cui hanno mantenuto la forma fisica. Hanno dimostrato professionalità, passione e dedizione“, riporta Sky Sports Uk.