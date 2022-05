Turris, si riparte da Canzi per il dopo Caneo

Ci siamo. Dopo l’addio di Caneo, la Turris ripartirà da Max Canzi per la prossima stagione.

Come riportato da nicoloschira.com, il tecnico e la squadra corallina hanno trovato l’accordo, con un contratto annuale con opzione. Nei prossimi giorni è attesa l’ufficialità.

Mario Beretta, intervistato da Tutto E’, ha commentato così l’operazione:

“Ormai il calcio moderno richiede molta flessibilità. Se non ti adatti vai in grande difficoltà e parlare di moduli rigidi diventa fuorviante. Canzi sicuramente ha questa questa dote, dato che in carriera ha alternato vari sistemi di gioco, dal 3-5-2 al 4-3-1-2, passando per il 3-4-1-2, in base alle armi a disposizione. Vero è che, durante la nostra collaborazione, spesso abbiamo giocato col trequartista. Ma ribadisco che, se in organico non c’è un giocatore con quelle caratteristiche, diventa poi difficile proporre quel tipo di assetto”.