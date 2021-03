Tuttosport – Clima rovente in casa Benevento: Schiattarella e Roberto Insigne vengono alle mani

Si respira un’aria pesantissima in casa Benevento, dove si è scatenata una forte lite tra Roberto Insigne e il suo compagno di squadra Schiattarella. Il quotidiano Tuttosport svela ulteriori dettagli sull’accaduto, spiegando che, dopo un intervento duro dell’ex Spal è scoppiato il litigio e, nel parapiglia, l’attaccante ha ricevuto uno schiaffo all’altezza dello zigomo. Da lì, l’intervento del resto dei compagni per separarli, con il tecnico Filippo Inzaghi che, per punizione, ha scelto di non convocarli per la sfida di campionato in casa dello Spezia.