Tuttosport – L’altra mossa dell’Inter: Politano più soldi all’Atalanta in cambio di Kulusevski

I nerazzurri vogliono mettere in piedi quest'altra trattativa Pubblicato il alle 11:29 da •

Secondo le indiscrezioni di mercato degli ultimi giorni, Napoli e Inter lavorano all’intesa per lo scambio di prestiti Llorente-Politano. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, però, i nerazzurri starebbero pensando di mettere in piedi un’altra trattativa inserendo l’ex Sassuolo come contropartita, stavolta con l’Atalanta.

Non è una novità il forte interesse dell’Inter per Kulusevski, in forza al Parma ma di proprietà della “Dea”: l’idea, dunque, è quella di proporre al club bergamasco 20 milioni di euro più il cartellino di Politano per arrivare al talento svedese.