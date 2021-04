UFFICIALE – Bari, esonerato Carrera: sulla panchina biancorossa torna Autieri

18 punti totalizzati in 12 partite: troppo povero il bilancio di Massimo Carrera alla guida del Bari, che quest’oggi ne ha comunicato l’esonero dopo il pareggio di ieri contro il Palermo. Sulla panchina del club dei De Laurentiis tornerà Gaetano Autieri (sollevato dall’incarico lo scorso 9 febbraio), che ritrova i biancorossi al quarto posto del girone C di Serie C a quota 60 punti, scavalcati dal Catanzaro (ora a 61).

Di seguito il comunicato ufficiale della società: “Ssc Bari comunica di aver sollevato Massimo Carrera dall’incarico di allenatore della prima squadra. La società, con stima e rispetto per l’uomo e il professionista, intende ringraziare Carrera per il lavoro svolto alla guida dei biancorossi. A lui e al suo staff augura il meglio per il prosieguo della carriera“.