UFFICIALE – Champions, a Mediaset la miglior partita di ogni turno fino al 2024

La Champions League sarà ancora visibile in chiaro sulle reti Mediaset. Anche per il triennio 2021-2024, infatti, verrà concessa la visione gratuita della miglior partita di ogni turno, compresa la finale. La trasmissione della gara in questione, si specifica, avverrà pure sulle piattaforme online dell’emittente e sempre a titolo gratuito.

In più, saranno offerte, ogni stagione, altre 104 partite in diretta streaming pay: in pratica, tutti gli incontri della massima competizione europea per club, a esclusione di uno per turno. I match saranno visibili su tutti i device, dalle smart tv fino a tablet, pc e cellulari. Mediaset, che già offre in chiaro le sfide della stagione in corso, si è aggiudicata per altri tre anni il diritto a trasmettere sulle proprie piattaforme un totale di 121 partite di Champions League a stagione.