UFFICIALE – Juventus, niente ritiro per Chiellini e Buffon: firmano per un altro anno

Ritiro? Macché. In casa Juventus arrivano i rinnovi contrattuali per un altro anno di Giorgio Chiellini e Gianluigi Buffon. A comunicarlo è stata la società bianconera tramite una nota sul proprio sito ufficiale: “Ci sono giocatori che non hanno bisogno di presentazioni.

Campioni la cui storia parla da sola, e il cui legame con la maglia che indossano è indissolubile. Esempi in campo e in spogliatoio, leader, trascinatori, portatori del DNA bianconero, che vestono come una seconda pelle. Gianluigi Buffon. Giorgio Chiellini. Capitani, bandiere”.