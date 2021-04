UFFICIALE – Mondiali 2022, alla Rai i diritti Tv di tutte le 64 partite

La Rai torna alla ribalta nel discorso dei diritti televisivi: è ufficiale, infatti, la trasmissione dei Mondiali 2022 in Qatar sull’emittente nazionale, sbaragliando Amazon che sembrava nettamente in testa. Al servizio pubblico, come si legge sul sito Rainews.it, sono stati assegnati i diritti multipiattaforma in televisione, digitale e radio e sarà fornita una piattaforma di trasmissione estremamente forte per il torneo.

“Si tratta di un grande successo“, ha dichiarato il presidente della Rai Marcello Foa. “Siamo arrivati a questo risultato grazie a una strategia negoziale portata avanti con abilità e coerenza, che dimostra la forza e le competenze della Rai. Riconquistiamo così il primato nella trasmissione di uno degli eventi più amati dagli italiani, che nella Nazionale di calcio si riconoscono uniti anche nei momenti più difficili“. L’ad Fabrizio Salini, invece, palesa l’orgoglio per “aver aver rafforzato la consolidata partnership tra Rai e Fifa“.

La Rai, oltre a rendere disponibili in diretta sul territorio tutte le 64 partite, offrirà anche un’ampia programmazione di supporto, tra cui highlights e palinsesto. Almeno 28 partite del torneo, inclusa la partita di apertura, la finale ed entrambe le semifinali, verranno trasmesse sul canale di punta dell’emittente, Rai 1, soddisfacendo gli obiettivi della Fifa di fornire un’ampia visibilità per le sue competizioni.

Il torneo si svolgerà dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. La Fifa ha lanciato una gara d’appalto per i diritti dei media della competizione in Grecia all’inizio di questo mese, che si chiuderà martedì 20 aprile. Attraverso la vendita dei diritti dei media per i suoi tornei, la Fifa – fa sapere – genera entrate che sono essenziali per sostenere e sviluppare il calcio in tutto il mondo, ad esempio attraverso il Fifa Forward Development Program.