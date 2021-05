UFFICIALE – Nazionale italiana: Mancini rinnova fino al 2026

È giornata di annunci quella odierna per la Nazionale italiana, che ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Roberto Mancini: il commissario tecnico guiderà la selezione fino al 2026. Mancini è in carica dal 2018 e, finora, ha guidato l’Italia in 28 partite. Il bilancio è di 19 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. La nazionale, inoltre, è imbattuta dal 10 settembre 2018 quando perse per 1-0 contro il Portogallo in Nations League. Nel breve termine ci sono tre obiettivi: il primo è l’Europeo. Poi, successivamente, la final four di Nations League e la qualificazione al Mondiale 2022.

“Sono molto contento perché, come Roberto sa, il rinnovo era un obiettivo della federazione per dare continuità al lavoro svolto ─ ha dichiarato il presidente della Figc, Gabriele Gravina─ al di là della vittoria di un torneo, alla base c’è un percorso e un progetto sul quale bisogna lavorare. Con Mancini ho condiviso questo progetto che sta portando avanti brillantemente da due anni. Vincere un trofeo è un obiettivo che, comunque, dobbiamo mettere nel mirino anche se non dobbiamo fasciarci la testa se non dovessimo riuscirci”.

Commenta entusiasta anche lo stesso Mancini: “Sono molto felice. Non sarà semplice vincere, ma stiamo portando avanti un lavoro iniziato tre anni fa che, fino ad oggi, ha dato buoni frutti. Pensiamo di aver messo insieme un’ottima squadra, ma in queste competizioni bisogna avere anche un po’ di fortuna“. L’obiettivo principale, però, è quello di vincere un trofeo: “Non ci sarebbe stato motivo di lasciarsi. L’obiettivo è riuscire a vincere. L’Italia non vince l’Europeo da venti anni, tra un anno c’è il Mondiale e pure la Nations League. Non sarebbe stato giusto lasciarsi e credo che il presidente abbia la stessa idea. Verratti? Valutiamo insieme di giorno in giorno. Siamo abbastanza fiduciosi, ma speriamo di poter recuperare tutti“.