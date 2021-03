UFFICIALE – Spal, cambio in panchina: Rastelli è il nuovo allenatore

Aria di cambiamenti oggi in casa Spal, che ha sollevato dall’incarico il suo ormai ex allenatore Pasquale Marino. Fatale per lui la pesante sconfitta per 3-0 di ieri contro il Pisa. Al suo posto arriva Massimo Rastelli, che eredita un ottavo posto in classifica a meno sette punti da Monza e Salernitana, seconde a pari merito (in attesa dei match di stasera).

A comunicarlo il cambio di guida tecnica è stato il club ferrarese stesso con un comunicato ufficiale, in cui si apprende che “il nuovo allenatore biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 con opzione per la stagione successiva“. Tre mesi, dunque, a disposizione di Rastelli che, in caso di promozione in Serie A, vedrà il proprio contratto con la Spal rinnovarsi automaticamente.