Brutte notizie quest’oggi in casa Spezia. Tramite un comunicato ufficiale del club, infatti, si apprende della positività al Covid-19 di un collaboratore della prima squadra e del portiere Ivan Provedel. I due, risultati positivi al tampone naso-faringeo molecolare nella giornata di ieri, sono ora in isolamento. Come previsto dal protocollo in vigore, seguiranno esami anti Covid in vista della gara di sabato pomeriggio contro il Benevento.