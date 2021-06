È una giornata di grande gioia quella odierna per Ebrima Darboe, che dopo ben cinque anni ha potuto riabbracciare sua mamma. Il giovane centrocampista della Roma, il quale ha potuto esordire in Serie A il 2 maggio scorso, ha voluto pubblicare sui social l’emozionante momento, scrivendo: “Dopo cinque anni, tornare a casa e riabbracciare mia madre è la cosa più bella che potessi vivere. Grazie a tutti per le preghiere per me“.