GeVi Napoli Basket, coach Milicic: “Siamo in salute, domani daremo battaglia”

La GeVi Napoli Basket affronterà domani la Germani Brescia nella gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A Basket. Gli azzurri cercano la terza vittoria dopo i due successi contro la Dinamo Sassari e l’Olimpia Milano. Di seguito le dichiarazioni del coach Igor Milicic alla vigilia del match:

“Andiamo a Brescia per affrontare una gara molto complicata. La Germani si è ormai assestata come una delle migliori squadre del campionato italiano. Per noi sarà una sfida molto significativa. Brescia è ben coperta in tutti i ruoli, ed hanno aspettative molto alte per questa stagione. Noi siamo partiti davvero bene quest’anno, e sarà molto interessante rendersi conto di dove, ed a che punto siamo nel confronto con una squadra di questo livello. Siamo in salute e pronti a dare battaglia”.