GeVi Napoli Basket-EA7 Emporio Armani Milano, le parole di coach Pancotto alla vigilia

Torna in campo la Gevi Napoli Basket che affronta domani 8 gennaio, nella gara valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, i Campioni D’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano. La gara si disputerà al PalaBarbuto con inizio fissato alle ore 20:30.

Decò sarà il match sponsor della gara Gevi Napoli Basket – EA7 Emporio Armani Milano. L’azienda, già main sponsor del Napoli Basket, sponsorizzerà l’intero evento.

Gli azzurri, reduci da tre sconfitte consecutive, sono attesi dalla durissima sfida contro una vera e proprio corazzata, tra i top team in Italia ed in Europa. La squadra di Coach Ettore Messina, Campione d’Italia nella passata stagione, è reduce dal largo successo in casa della Virtus Bologna ed occupa il primo posto in classifica con 22 punti, 11 vittorie e sole due sconfitte. La formazione milanese è reduce dalla sconfitta di Atene in Eurolega contro l’Olympiakos che ha interrotto la striscia di tre vittorie consecutive. Un debutto da Head Coach sulla panchina azzurra davvero difficile per Cesare Pancotto.

Non ci sarà l’ultimo arrivo Joe Young che raggiungerà Napoli la prossima settimana.

Arbitreranno l’incontro Tolga Sahin (Messina), Denis Quarta (Torino), Guido Federico Di Francesco (Teramo).

Dichiarazione di Coach Cesare Pancotto:

“Stiamo lavorando con la consapevolezza e senso di responsabilità del nostro momento, con la volontà di aggredirlo per venir fuori prima possibile. Dobbiamo investire in ogni partita tutte le nostre energie” per strappare prima possibile il biglietto”. È un momento in cui dobbiamo riuscire, attraverso il massimo impegno, anche a riconquistare il nostro pubblico per vivere tutti insieme questo periodo. Società, staff, squadra e pubblico hanno tutti la volontà di ottenere lo stesso obiettivo. Affrontare l’Armani Milano è come essere in un gran premio di Formula 1, però con macchine diverse. Per l’Armani Milano però non dobbiamo parlare solo di budget, ma anche della sua grande organizzazione, della sua forza, e della guida esperta e competente di Ettore Messina”.