GeVi Napoli Basket, nuovo preparatore fisico: il comunicato

La Gevi Napoli Basket comunica che Mattia Digno entrerà a far parte dello staff tecnico di coach Igor Miličić, ricoprendo il ruolo di preparatore fisico nella prossima stagione.

Nato a Policoro (Matera) nel 1995, conseguita la laurea in scienze motorie e dello sport presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Mattia Digno inizia nel 2018 la sua collaborazione da preparatore fisico con la Stella Azzurra Roma, dove resta fino alla scorsa stagione. In questo periodo, oltre a partecipare al campionato di Serie A2, conquista con il settore giovanile della Stella Azzurra cinque titoli nazionali, vince una tappa dell’Eurolega Adidas Next Generation Tournament partecipando per tre stagioni alle Final Eight. Nella scorsa estate Mattia Digno ha vissuto un’importante esperienza americana al Peak Performance Project a Santa Barbara, facendo parte dello staff della performance allenando giocatori NBA e della classe Draft 2022.