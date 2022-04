LBA – La situazione dopo la 27ma giornata di Serie A, Gevi Napoli a rischio

Terminata la 27ma giornata di Serie A, si iniziano a definire le squadre qualificate ai playoffs e quelle a rischio retrocessione.

Con la vittoria contro Pesaro la Virtus bologna consolida il +4 sull’Olimpia Milano, blindando così il primo posto. L’Olimpia e Brescia certe della seconda e terza posizione, mentre Venezia e Tortona sono ad una vittoria dalla certezza playoffs. Dinamo Sassari, Trieste, Reggiana e Pesaro lottano ancora per la conquista della post-season.

In chiave salvezza, la vittoria della Fortitudo Bologna contro Trento mette in difficoltà la Gevi Napoli Basket, che dovrà lottare fino all’ultima giornata per salvarsi. Brindisi, Varese e Trento non possono, tuttavia, essere tranquille. Niente da fare, infine, per Cremona, matematicamente retrocessa.

Un campionato, dunque, ancora aperto e tutto da seguire fino alla fine.