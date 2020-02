UFFICIALE – GeVi Napoli Basket, arriva l’ala grande Giga Janelidze: i dettagli

La GeVi Napoli Basket comunica di aver acquisto i diritti sportivi per l’utilizzo di Giga Janelidze. L’ala grande georgiana di 2 metri, classe ’95 arriva dalla Pallacanestro Trieste, squadra militante in A1. Il giocatore ha scelto la maglia numero 14 e questo pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento al PalaBarbuto.

Queste le prime parole da giocatore azzurro di Janelidze: “Approdo a Napoli per dare il mio contributo ad una Gevi in salute dopo le tre vittorie consecutive. Sono a disposizione del coach per ritagliarmi il mio spazio in una squadra importante che ha vinto le ultime due partite contro roster di primo livello come Torino e Tortona. Ho voglia di mettermi in gioco e di far bene per ripagare la fiducia della società e dello staff tecnico e per regalare soddisfazioni ai miei nuovi tifosi”.

Janelidze può vantare una lunga esperienza sui parquet italiani: arriva in Italia a 18 anni, dove veste la maglia di Roseto. Poi due stagioni a Jesi e successivamente l’ingaggio triennale da parte di Trieste con cui ottiene la promozione in A1 due anni fa, risultando tra i protagonisti di quella annata (circa 5 punti e 4 rimbalzi di media tra regular season e playoff). Viene ceduto in prestito a Cagliari in A2 nel 2018/2019 dove ha chiuso la stagione con 8,2 punti e quasi 5 rimbalzi per gara. Nell’estate scorsa Trieste lo inserisce nuovamente nel proprio roster, tra i lunghi a disposizione di coach Dalmasson.