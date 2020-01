UFFICIALE – GeVi Napoli Basket, ritorna il play Erkmaa: i dettagli

La Gevi Napoli Basket comunica di aver acquisito i diritti sportivi per l’utilizzo di Hugo Erkmaa. Per il play classe ’99 di 193 cm è un ritorno in azzurro dopo la stagione scorsa in Serie B e va a rinforzare il roster a disposizione di coach Sacripanti.

Inizia la sua carriera in Italia arrivando da ragazzo al Petrarca Padova, per poi approdare nelle giovanili di Siena nel 2015/16. Da diversi anni veste la maglia delle nazionali giovanili estone durante gli Europei FIBA di serie B. Nel 2013, appena quattordicenne, esordisce negli Europei under 16, totalizzando in media 5.2 punti, 1.4 rimbalzi e 2 assist in 8 partite, mentre con gli under 18 ha registrato a partita 7.8 punti, 3.8 rimbalzi e 2.9 assist rivestendo il ruolo di playmaker titolare. Nel 2017/18 ha disputato la sua prima stagione in Serie B con la maglia della Fiorentina. Con la maglia della Gevi Napoli ha collezionato 34 presenze fra regular season e playoff, mettendo a segno, in 15 minuti di media, 3.8 punti, 1.2 assist e 2.0 rimbalzi. Approda in maglia Scandone Avellino a stagione in corso con cui in otto partite viaggia a 10,13 punti di media, 5,3 rimbalzi e 3,1 assist per gara.

Fonte: GeVi Napoli Basket