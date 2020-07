Allarme in casa Real Madrid. Il giovane attaccante Vinicius è stato sottoposto al tampone per il Coronavirus per aver manifestato particolari sintomi compatibili. “Vinicius non si è sentito bene ed ha accusato particolari sintomi, abbiamo effettuato il test per il Covid-19. Domani sapremo il risultato definitivo” ha dichiarato il tecnico Zinedine Zidane. Intanto, il calciatore è stato isolato come da protocollo dal resto della squadra.