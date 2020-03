Barcellona, presidente Bartomeu: “Non troppo soddisfatto di Setién, ma mi fido di lui”

In questo clima surreale che sta costringendo anche il mondo del calcio a fermarsi c’è chi, come il presidente Josep Maria Bartomeu, tenta di discostarsi un attimo dalla vicenda più in voga quale l’emergenza Coronavirus. Il numero uno del Barcellona, infatti, ha fatto un primo bilancio dell’esperienza di Quique Setién come allenatore dei blaugrana: “Non posso essere troppo soddisfatto ma siamo primi in classifica e possiamo ancora migliorare molto. Abbiamo fiducia in lui, ci vuole pazienza. So che lui piace ai catalani. Lo abbiamo scelto per avere un nuovo impulso e per continuare con il modello di Cruyff”.