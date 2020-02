Cadena Ser: “Barcellona pagava una società per diffamare i giocatori”. Il club smentisce

A pochi giorni ormai dalla sfida di Champions League contro il Napoli, si alza un polverone in casa Barcellona. La questione è stata denunciata da Radio Barcelona, emittente del colosso radiofonico spagnolo Cadena Ser, secondo cui il club blaugrana avrebbe assoldato una società che si occupa di social media per infangare alcuni giocatori in attività o comunque vicini al Barcellona tra cui: Messi, Piqué, Guardiola, Xavi e Puyol.

La società incriminata si chiama I3 Ventures che, come spiegato nel programma “Que t’hi jugues”, avrebbe pilotato le uscite pubbliche di alcuni account popolari sui social ai quali sarebbe collegata per difendere a spada tratta la posizione del presidente blaugrana Bartomeu ed attaccare sia i suoi oppositori politici che, per l’appunto, alcuni ex calciatori anche noti.

Pronta la risposta del Barcellona, che con un comunicato ha smentito categoricamente ogni tipo di azione in tal senso e legame con i suddetti account, confermando però al contempo l’esistenza di un contratto con la I3 Ventures, rapporto però con l’unica finalità di monitorare la reputazione della società sui social media. Il club blaugrana, inoltre, sarebbe disposto prontamente a rescindere tale contratto nel caso in cui dovessero effettivamente emergere prove di un rapporto tra la I3 Ventures ed i profili in questione.