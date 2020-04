Coronavirus, in Africa parco Kruger chiuso ai turisti: i leoni invadono le strade

Decine di leoni sdraiati su una strada del Kruger Park di solito affollata dalle auto dei turisti. Sono le immagini scattate da un ranger del parco sudafricano che si estende su un’area di circa 19 mila km, chiuso al pubblico per l’emergenza coronavirus.

Le quattro immagini, pubblicate sull’account Twitter del Kruger, mostrano i felini, maschi e femmine, abbandonati sull’asfalto, qualcuno al sole, altri riparati all’ombra. “Di solito questi leoni vivono nel Kempiana Contractual Park, un’area del Parco che i turisti non possono visitare”, ha spiegato il ranger che ha scattato le foto.

Fonte: repubblica.it

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

📸Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA

— Kruger National Park (@SANParksKNP) April 15, 2020