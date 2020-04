Coronavirus, l’orrore da New York: scoperte fosse comuni al largo del Bronx

Vicino al Bronx, ad Hart Island. Da qui provengono queste immagini che sconvolgono l’America. Fosse comuni che da oltre 150 anni vengono usate per seppellire i cadaveri di chi non può permettersi funerali o posti al cimitero. Bare sepolte una accanto all’altra a pochi chilometri da New York. Le immagini sono state riprese da un drone per poi essere diffuse oggi dai media locali che stanno condividendo con l’opinione pubblica tutti dettagli dell’emergenza Coronavirus negli Usa, il secondo Paese colpito dalla pandemia dopo l’Italia.

More bodies are being buried in trenches like this in Hart Island off the Bronx as New York’s #coronavirus death toll rises.

New York reported its deadliest day on Thursday with 824 deaths in one day. More @business: https://t.co/Nwej6yY6VE #coronavirusoutbreak pic.twitter.com/LNmp33mC2A

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) April 10, 2020