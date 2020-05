In Danimarca le scuole hanno riaperto. Nel rispetto delle norme anti-contagio, però, il governo ha intimato di tenere le lezioni in luoghi aperti quanto più è possibile, in modo tale da rispettare le distanze di sicurezza.

In tal senso è accorso in aiuto il Copenhagen, che ha scelto di mettere a disposizione il suo stadio. Così facendo, gli studenti potranno seguire le lezioni in totale tranquillità.