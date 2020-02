Europei 2020: sognando nuove notti magiche – imnaples

12 giugno – 12 luglio 2020. Per un intere mese gli appassionati di calcio di tutto il “vecchio” continente e non solo seguirà con emozione gli Europei di Calcio 2020 che per la prima volta nella loro storia, si disputeranno in più paesi. L’Italia non vince la prestigiosa competizione addirittura da 52 anni, nel 1968, mentre l’ultima soddisfazione gli Azzurri ce l’hanno regalata nel 2006 con l’indimenticabile vittoria ai Mondiali del 2006 in Germania.

Possiamo immaginarci dunque nuove notti magiche la prossima estate magari fino alla finale che si disputerà nel bellissimo stadio di Wembley? Cercando su qualsiasi motore di ricerca Italia vincitrice 2020, scopriamo che attualmente gli azzurri sono in seconda fila nei favori del pronostico. Davanti a tutti ci sono Francia, Inghilterra e Belgio sostanzialmente a pari merito poi proprio l’Italia in compagnia di Spagna e Germania. Dietro soltanto la Croazia ed il Portogallo di Cristiano Ronaldo campione in carica vengono date con qualche reale possibilità di vittoria finale.

Ma chi saranno dunque i giocatori che cercheranno di riportare nel nostro paese un trofeo che manca da oramai oltre mezzo secolo? In porta il milanista Gigio Donnarumma sarà al 99% il titolare con Salvatore Sirigu suo secondo, nonostante l’annata davvero disastrosa del suo Torino. Nel ruolo di terzo portiere se la giocano Gollini dell’Atalanta e Meret del Napoli anche se quest’ultimo, con Gattuso che lo ha relegato dietro Ospina nelle gerarchie partenopee, rischia seriamente di giocarsi la convocazione.

In difesa Giorgio Chiellini è già tornato in campo dopo un bruttissimo infortunio e dunque è pronto a prendere il suo ruolo di difensore centrale in coppia con il suo compagno di squadra Leonardo Bonucci. Sulla fascia destra Florenzi, attualmente alle prese con una fastidiosa varicella ha il posto assicurato mentre come alternativa sarà chiamato uno tra Di Lorenzo e De Sciglio. Attualmente sembra favorito il giocatore napoletano ma probabilmente Mancini si prenderà fino all’ultimo istante per decidere. Situazione simile anche per il ruolo di terzino sinistro: Emerson Palmieri del Chelsea è indubbiamente la prima scelta del CT di origini marchigiane mentre invece sarà ballottaggio tra Spinazzola e Biraghi.

Per i sei posti a centrocampo, cinque sembrano già certi. Mancini non vorrà assolutamente privarsi di Jorginho, Verratti, Barella, Sensi e Luca Pellegrini. Al Commissario Tecnico resterà poi da scegliere uno tra Tonali, Castrovilli e Cristante per l’ultimo posto a disposizione.

Anche davanti non ci sono poi molti dubbi. Belotti ed Immobile saranno sicuramente i due bomber centrali. Attualmente le gerarchie non possono che vedere davanti il laziale, in stato di grazia sin dall’inizio di questa stagione e che speriamo possa continuare a segnare con questa frequenza anche all’Europeo. Sulla sinistra il post è certo per lo “scugnizzo” Lorenzo Insigne così come saranno convocati Federico Chiese e Bernardeschi. L’ultimo posto disponibile sarebbe andato quasi sicuramente a Nicolò Zaniolo ma purtroppo attualmente ancora non si più dire se recupererà dal grave infortunio subito anche se le probabilità non sono certo elevatissime. In alternativa pronti Orsolini o il “faraone” Stephan El Shaarawy ma le sue quotazioni sono attualmente in discesa.