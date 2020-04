Il Borussia Dortmund trasforma lo stadio in un ospedale per malati di Coronavirus

La Germania tenta qualsiasi soluzione per contrastare il più possibile la diffusione del Coronavirus, causa finora di circa 1.100 persone. Oltre a medici, infermieri ed operatori sanitari, anche il Borussia Dortmund si mette in prima linea per dare una mano e mette a disposizione il suo stadio per trasformarlo in un ospedale Covid.

Nel dettaglio, l’area della tribuna Nord è stata trasformata in un centro di assistenza per le persone colpite dal Covid-19: sarà direttamente collegata con un centro diagnostico centrale, con test effettuati nella North Clinic, e sarà un centro di trattamento per valutare la gravità del virus e decidere se il paziente può continuare ad essere curato in regime ambulatoriale o ha bisogno di cure ospedaliere.